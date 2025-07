Posted by: Redaktion

Gemeinsam mit dem Handelspartner Zgonc eröffnet Smatrics im Westen von Wien einen Meilenstein für alltagstaugliche E-Mobilität.

Mitten in der Wiener Westausfahrt direkt am Zgonc-Parkplatz wurde nun der größte öffentliche Highspeed-Ladepark der Bundeshauptstadt eröffnet. Der neue Ladepark entstand im Rahmen der Standortpartnerschaft von Smatrics mit dem österreichischen Handelsunternehmen Zgonc und bietet aktuell zwölf Ultraschnellladepunkte mit einer Ladeleistung von bis 400 kW. Rund um die Uhr geöffnet, hat eine tagesaktuelle Anzeige des Ad-hoc-Preises pro Kilowattstunde und ist zudem auf insgesamt 16 Ladepunkte erweiterbar. „Wir planen unsere Ladeparks immer mit Weitblick“, sagt Thomas Landsbek, CEO von Smatrics. „Mit der Möglichkeit weitere Ladepunkte zu ergänzen, können wir bestehende Anlagen bei steigender Nachfrage rasch und kosteneffizient erweitern.“

Skalierbar und zukunftsfit

„Wir wollen Mobilität dort ermöglichen, wo das Leben stattfindet – direkt vor unseren Märkten. Der neue Ladepark ist für uns ein weiterer wichtiger Schritt für unser Ladeinfrastruktur-Ausbauprogramm. In den nächsten zwei Jahren planen wir mit Smatrics EnBW den Ausbau von rund 130 Ladepunkten an Zgonc-Standorten in ganz Österreich“, erklärt Zgonc-Geschäftsführer Michael Dockal. „So schaffen wir nicht nur einen Service für unsere Kund:innen, sondern leisten auch einen aktiven Beitrag zur Energiewende.“

„Mit über 30 Ultraschnellladepunkten in Wien bis 2026 schaffen wir nicht nur im Bereich Schnellladen ein attraktives Angebot für Kund:innen von Zgonc, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Elektromobilität“, sagt Hauke Hinrichs, COO von Smatrics.