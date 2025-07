Insgesamt 2.376 AC- und 527 DC-Lader – so viele Lademöglichkeiten bietet Moon Power derzeit allein in Österreich. Gleich dahinter folgt Deutschland mit 1.948 Ladepunkten, während sich die restlichen 149 Stationen auf andere Länder Europas verteilen. Jedenfalls ist erklärtes Ziel der Salzburger, auch im Rest von Europa ein führender Betreiber von Ladeinfrastruktur zu werden. Und da ist die Lancierung des 5.000 Ladepunkts natürlich ein wichtiger Meilenstein

20 Gigawattstunden in 1,5 Jahren

Doch was bedeutet das eigentlich, so viele Ladesäulen zu betreiben? Ein Blick in die Statistik offenbart Erstaunliches: Im Jahr 2024 flossen über die Moon-Stationen 11.632.384,19 kWh an Energie, allein in den ersten sechs Monaten von 2025 waren es bereits 9.101.282,04 kWh. Bis Ende des Jahres könnten es also durchaus 20.000.000 kWh werden.

Setzt man jetzt einen (ziemlich konservativ gewählten) durchschnittlichen Verbrauch von 20 kWh/100km an, reicht die geladene Energie für 58.161.970 rein-elektrisch gefahrene Kilometer. Das wären rund 1.451 Erdumrundungen oder 151 Trips zum Mond.

Lust auf Zahlen bekommen? Na dann können wir Abhilfe schaffen: Bei einer maximal angebotenen Ladeleistung von 400 kW lag die höchste gemessene durchschnittliche Ladeleistung bei einem einzelnen Ladevorgang – in diesem Fall mit einer Gesamtdauer von rund 45 Minuten – bei 335 kW. Wobei dazugesagt werden muss, dass es sich dabei vermutlich um einen Lkw gehandelt haben dürfte. Was übrigens ein gutes Stichwort ist, denn ein wichtiges Zukunftthema für Moon Power wird definitiv im Bereich des Truck-Charging liegen.