Tesla Model 3: Dauertest Etappe #2

Taugt das Model 3 zur Familienkutsche? Wir finden in unserem zweiten Test-Video heraus, wie schnell der Elektro-Ami an seine Laderaumgrenzen stößt, wenn man ihn mit allerhand Kinderwagen-Utensilien belädt, und wie es sonst so um "Platz und Nutz" im Elektro-Bestseller steht.