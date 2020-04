Die beeindruckende Evolution der E-Autos Elektrofahrzeuge werden weltweit immer beliebter. Dafür gibt es zwar viele Gründe, aber die hier schön illustrierte, enorme Verbesserung der Autos selbst ist sicherlich ein Hauptmotiv.

Ein einfacher Grund dafür, dass heutzutage immer mehr Menschen Elektroautos kaufen, ist, dass schlicht immer mehr davon verfügbar sind. Es sind aber nicht nur einfach "mehr", sie sind freilich auch deutlich besser als früher. Tesla war bestimmt maßgeblich für das Wachstum im Markt beteiligt; allein deren wachsende Präsenz in den Nachrichten, ob positiv oder negativ, bringt das Elektroauto in die Augen und Köpfe vieler Menschen.

Was sich in den letzten fünf Jahren allein genau getan hat, fasst dieses Video der Formel E zusammen; konzentriert auf fünf Themenbereiche. Es geht also um das exponentielle Wachstum der Zahl der verfügbaren EVs, die Verkaufserfolge in diesem Segment und die monumentalen Verbesserungen in Sachen Batteriekapazität, der Reichweite und der Ladegeschwindigkeit. Auch der Ausbau der Ladeinfrastruktur ist ein weiterer, wichtiger Stimulus, der im Video ebenfalls behandelt wird.

Das Video erwähnt auch die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen als treibende Kraft. Klar; obwohl das wohl die positivste Auswirkung des Übergangs von fossilen Brennstoffen auf Strom ist, wird es nur für die wenigsten "klassischen Autokäufer" der echte Grund für einen Wechsel auf Alternative Antriebe sein. Das dürfte wohl eher sein, wie viel Geld man sparen und auch Komfort man hinzugewinnen kann, wenn man sein Gefährt einfach bequem während dem Parken laden kann.