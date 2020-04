Mazda MX-30 kommt mit Wankel-Motor

Darauf lässt zumindest eine Pressemeldung schließen, die das Unternehmen anlässlich seines 100. Geburtstags ausgeschickt hat. Ein Großteil davon beschäftigt sich zwar mit der Geschichte des Wankelmotors, zwei Sätze blicken jedoch in die Zukunft:

"Later, the company developed a prototype Mazda2 EV with a small single-rotor engine used as a range extender. A similar system could find its way onto the Mazda MX-30, a brand new battery electric crossover SUV arriving at dealerships this year."