Maserati unter Strom: Ghibli wird Hybrid, GT ein Stromer Maserati gab heute seine Detailpläne in Sachen Elektrifizierung bekannt. Das erste Hybrid-Modell wird noch 2020 auf den Markt kommen. Der elektrische Hyper-Sportler ebenso. Auch ein – sodann unter Strom gesetzter – neues SUV wird folgen.

Nachdem Maserati schon einige Male seine Werbetrommel für den kommenden, elektrischen Supersportler rührte, verrieten die Italiener nun einige Details zu ihren restlichen Elektrifizierungsplänen. Bereits dieses Jahr soll ihr erstes Hybrid-Modell auf den Markt kommen: als neue Motorisierung des aktuellen Ghibli.

Die Produktion der völlig neuen Modelle GranTurismo und GranCabrio wird sodann im Jahr 2021 beginnen. Sie werden die ersten Fahrzeuge von Maserati mit vollelektrischem Antrieb sein. Diese werden in Mirafiori vom Band laufen, wo Maserati rund 800 Millionen Euro in die dafür nötigen Umbauarbeiten steckt.

Dreh- und Angelpunkt von Maserati bleibt jedoch Modena, wo das Unternehmen seinen Stammsitz hat. Hier werden alle Fahrzeuge entwickelt und erprobt und hier wird auch der neue, für Mai 2020 angekündigte Supersportwagen entstehen. Modena ist auch die Heimat des Innovation Lab, dem Zentrum der technologischen Forschung, der Entwicklung und des Designs der Marke. In diesem Kompetenzzentrum werden alle Maserati Modelle von heute und morgen entworfen.

Ebenfalls in Vorbereitung ist ein neues Maserati SUV, das in Cassino/Mittelitalien gebaut wird und dank seiner innovativen Technologien eine führende Rolle für die Marke spielen soll. Auch hier werden rund 800 Millionen Euro in die Hand genommen um eine neue Produktionslinie zu bauen. Die Arbeiten dazu beginnen Ende des ersten Quartals 2020. Die ersten Vorserienfahrzeuge werden voraussichtlich 2021 entstehen.