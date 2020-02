Geräusche im Tesla Model 3? Ab in die Werkstatt! Wenn euer Model 3 aus dem Bereich der Vorderachse Geräusche in der Art von Rütteln und Scheppern von sich gibt - vor allem beim Überfahren von Unebenheiten - solltet ihr schnell die nächste Werkstatt aufsuchen.

Der Amerikaner John Cover beschloss am 3. Februar, seine Geschichte in einer Facebook-Gruppe zu veröffentlichen. Er hat einen 2018 Tesla Model 3 Long Range RWD. Wenn er seine Kinder zur Schule brachte, hörte er oft ein Rasseln auf unebenen Straßenabschnitten. Dann, eines Tages, hörte er, als er in seine Einfahrt zurückfuhr, plötzlich ein Ploppen. Er beschloss einen Blick unters Auto zu werfen. Das Foto oben wurde bei dieser Gelegenheit aufgenommen.

Die Schrauben an den Querlenkern hatten sich bereits vollkommen gelöst und waren wohl auch – zumindest sieht es am Bild so aus – bereits verbogen. Er kontaktierte sofort ein Tesla-Servicezentrum und brachte sein Auto zur Reparatur. Dort, im Scottsdale Service Center wurde sodann seinen Aussagen nach hervorragende Arbeit geleistet, um alles zu reparieren. Er fühlte sich bei Tesla gut aufgehoben. Dennoch: Das Posten in der Facebook-Gruppe führte zu der Entdeckung, dass dies ein viel häufigeres Problem ist, als er dachte. Gleich mehrere Nutzer in diesem Beitrag allein gaben an selbst ganz ähnliche Erfahrungen gemacht zu haben.

Und das wohl auch mit deutlich schlimmerem Ausgang. So vermuteten die Tesla Afficionados etwa, das ein schwerer Unfall, den Alladin-Darsteller Mena Massoud am Steuer seiner damals (September 2018) brandneuen Model 3 hatte. wohl genau auf dieses Problem zurückzuführen war. Er beschrieb ein lautes Geräusch aus dem Bereich der Vorderachse, kurz bevor sich das rechte Vorderrad vom Auto verabschiedete und er in einen Baum am Straßenrand krachte. Der dazu passende Rechtsstreit läuft noch. Bilder dazu findet ihr unten in der Galerie.

Wie dem aber auch sei. Es bleibt dabei: Komische Geräusche aus dem Vorderachs-Bereich eines Model 3? Lieber nicht weiterfahren, sondern ab in die Werkstatt!

