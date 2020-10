Tesla Model 3 und Model Y: 2021er Updates Auf der Website von Tesla sind die neuen 2021er-Modelle des Model 3 und Model Y aufgetaucht. Gegenüber ihrer "Vorgänger" bringen die Refresh-Varianten unter anderem mehr Reichweite und bessere Beschleunigungswerte mit.

Laut den Angaben aus dem Online-Konfigurator bringen es die neuen Versionen des Model 3 Long Range nun auf eine Reichweite von 568 Kilometern - das sind stolze 48 mehr als zuvor. Beim "Standard Range"-Modell hingegen sind es nun 423 Kilometer - eine Steigerung um immerhin 21 Kilometer - und beim Performance-Topmodell 507 Kilometer. Das sind wiederum rund 25 Kilometer mehr als zuvor.

Auch in Sachen Beschleunigung packt das 2021er-Modelljahr einen drauf: Die Spurtzeit auf 60 mph gibt Tesla nun für das Model 3 Performance mit 3,1 Sekunden an, also um ein Zehntel schneller als zuvor. Zudem wurden ein paar kosmetische Details verändert. Die 18- und 19-Zoll-Räder wurden geringfügig aktualisiert und es gibt neue 20-Zoll Alus mit dem klingenden Namen "Überturbine" ... klingt auf Englisch vermutlich weniger lächerlich als für deutsch-sprachige Ohren. Wie dem auch sei: Innen erwartet Model 3-Fahrer in Zukunft ein neues Lenkrad (vermutlich beheizt), eine elektrische Heckklappe, Scheiben mit Doppelverglasung und mehr.

Beim Model Y hingegen schafft das Long Range Dual Motor nun 523 statt 508 Kilometer, während das Performance-Modell statt 468 immerhin 487 Kilometer weit kommt. In Sachen Beschleunigung tut sich hier aber nichts. Auch die Interieur-Verfeinerungen gibt es fürs Model Y nicht ... allerdings ist das ja auch das deutlich jüngere Auto.

Erfreulich dafür: Für das Model Y wurde bereits bestätigt, dass bestehende Autos mittels Update ebenso das Reichweiten-Upgrade erhalten werden, wie neue. Für das Model 3 ist das hingegen noch nicht geklärt.