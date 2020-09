VW ID.3-Testfahrt für Elon Musk, mit Herbert Diess Es passiert nicht oft, dass zwei Fahrzeug-Hersteller-CEOs aufeinandertreffen. Und noch seltener passiert es, dass sie in Folge gemeinsam eine Probefahrt in einem neuen Auto von einem der beiden machen. Und noch viel seltener filmt dabei einer mit und veröffentlicht das Ganze dann. Und doch ist genau das nun mit Tesla-Chef Elon Musk und VW-Boss Herbert Diess passiert.

Wie ihr ja bestimmt schon wisst, baut Tesla gerade in der Nähe von Berlin eine neue Fabrik, um künftig auch in Europa Autos zu bauen. Eben jene Baustelle hat Elon Musk unlängst, nebst einigen anderen, offiziellen Stationen, besucht. Das ungewöhnliche: es gab auch eine inoffizielle Station. Den Flughafen Braunschweig nämlich, wo sich der Tesla-Chef mit dem CEO von Volkswagen traf, der stolz seine zwei aktuellen E-Fahrzeuge präsentierte: den ID.3 (wir waren bereits auf Testfahrt) und den ID.4.

Mehr noch: die beiden Schwergewichte der Automobilbranche gingen sogar auf gemeinsame Testfahrt. Ein Happening, dass Diess filmen ließ und kurz darauf auf LinkedIn ins Netz stellte.

Vollkommen unprätentiös sitzen die beiden Herren nebeneinander und drehen ein paar Testrunden am Flughafen, wobei Diess noch gleich am Anfang feststellt, dass der ID.3 halt ein Massenfahrzeug und kein Rennwagen ist, nachdem Musk offensichtlich mal höchstselbst herausfinden wollte, ob die Wolfsburger seinen Schöpfungen bei Zeiten an der Ampel gefährlich werden könnten.

Es ist überaus erfrischend zu sehen, dass Kontrahenten auch so respektvoll und freundschaftlich miteinander umgehen können. Dass es dann ausgerechnet Musk und Diess sind, ist dabei nicht gar so verwunderlich. Der Amerikaner machte schon bei diversen Gelegenheiten keinen Heel daraus, dass er große Stücke auf Diess hält. Und auch VW zog nie über Tesla her - machte bei diversen Gelegenheiten klar, dass man die innovative Marke nicht als kleinen Nischen-Akteur, sondern ernstzunehmenden Konkurrenten sehe.

Quelle: Herbert Diess / LinkedIn