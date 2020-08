Die letzten BMW i8 feierlich übergeben Der BMW i8 (2013-2020) geht in den Unruhestand. Die Produktion des Sport-Hybriden - der erste Plug-in-Hybrid in der BMW-Geschichte - ist zwar nun beendet, doch zum Finale werden 18 ganz besondere Unikate an Kunden übergeben.

Mit dem i8 wurde bei BMW der Grundstein für das inzwischen breit gefächerte Angebot der Plug-in-Hybride gelegt. Gleichzeitig erhielt er durch sein futuristisches und innovatives Design nicht nur unzählige Auszeichnungen aller namhaften Automobilzeitschriften, sondern auch bereits fünf Mal in Folge den Engine of the Year Award.

Und nun gelangen also die letzten 18 BMW-i8-Roadster in Kundenhand - alle individuell nach Wunsch konfiguriert und in Farben, die bisher noch nicht auf der Außenhaut des BMW i8 aufgebracht wurden: Austin-gelb, British Racing Green, Le Mans Blau, Aventurin-rot.

Das Interieur reicht von Alcantara-Bezügen auf Sitzen und Lenkrädern bis zu individuellen Zierleisten und Blenden. Die letzten 18 - nummeriert und persönlich zugeordnet. Dieser hohe Individualisierungsgrad sei für jeden einzelnen, der diesen Prozess begleitet hat, eine Herausforderung gewesen, teilt BMW mit. Jedes der Modelle sei ein Unikat und wurde durch enorm hohe Präzisionsarbeit bei der Montage und Lackierung zu einem Einzelstück mit Sammlerpotenzial.

mid/wal