Elon Musk: Teslas sind zu teuer, kündigt Kompakt-Modell an Der neue, billigere und kleinere Tesla könnte in Deutschland entworfen und möglicherweise sogar in der neuen Giga-Fabrik bei Berlin gebaut werden.

Während einem "earnings call" ließ Elon Musk mit der Aussage aufhorchen, dass die Autos, die Tesla derzeit baut, für ihn immer noch zu teuer seien. Selbst mit der Einführung des Model 3, das in den Staaten jetzt bei 37.990 Dollar beginnt, ist Musk der Meinung, dass der Autohersteller ein noch billigeres Modell braucht.

Musk sagte in dem Call:

"Es ist wichtig, das Auto erschwinglich zu machen. Was mich am meisten daran stört, wo wir gerade stehen, ist, dass unsere Autos nicht erschwinglich genug sind. Das müssen wir korrigieren."

Wie so oft nannte er freilich keine weiteren Details - also etwa keinen konkreten Zeitrahmen, wann dieses neue Modell auf den Markt kommen würde und wie es dann aussehen wird. Aber da "kleiner" in der Regel immer auch "günstiger" bedeutet, gilt es als recht wahrscheinlich, dass Musk dabei an ein neues Auto zur Positionierung unter dem Model 3 dachte. Und es kann zudem davon ausgegangen werden, dass eben jenes Auto dann nicht in den USA oder in China gebaut werden würde, sondern in Deutschland. Wie wir darauf kommen? Anfang Juli antwortete Musk auf einen Tweet, der ausdrücklich nach einem "kleineren Fließheck im europäischen Stil" fragte, mit:

"Probably a good one to design & engineer in Germany.", also "Wäre wohl gut ein solches Auto in Deutschland entwerfen und entwickeln zu lassen"

Folgt man weiterhin der Namenslogik von Tesla, können wir uns zudem schon vorstellen, wie das neue Auto heißen würde: Model 2. Dann wären wir nämlich bei 2S3XY. Kämen also von "sexy" zu "too sexy" ... Tesla halt.