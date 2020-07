Auch Maserati kommt am Hybrid nicht vorbei

Maserati schickt jetzt ein Elektroauto ins Rennen um die Gunst der Kunden. Der Ghibli Hybrid soll einen Meilenstein in der Geschichte der Sportwagenmarke setzen. Der Ghibli Hybrid wird ab Herbst 2020 im Maserati-Werk in Grugliasco bei Turin gefertigt. Der Preis wird in Deutschland bei rund 69.400 Euro inklusive Mehrwertsteuer liegen.