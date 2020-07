Opel Mokka mit neuem Blitz Der Opel-Blitz ist vielen Autofahrern ein Begriff. Seit nunmehr 57 Jahren gibt es das berühmte Logo des Autoherstellers. Da ist es an der Zeit, das Emblem ein wenig aufzupolieren. Und wo würde das aktuell besser passen, als bei der zweiten Generation des Mokka? Mit diesem Fahrzeug möchte sich Opel laut eigener Definition nämlich neu erfinden.

Denn der neue Mokka ist das erste Modell mit dem Opel-Vizor als künftigem Markengesicht und dem volldigitalen Cockpit der nächsten Generation, dem sogenannten "Pure Panel". Auch der Namenszug "Mokka" wurde mit einer eigens entworfenen Schrift neu gestaltet und steht nun zentral auf der Heckklappe unterhalb des Opel-Blitzes. Das legendäre Logo der Marke wurde ebenfalls mit feiner Hand neu gezeichnet und soll alle kommenden Modelle des deutschen Autobauers zieren.

"Der umgebende Ring ist jetzt schlanker, eleganter, präziser, markanter. Der Blitz wird dadurch stärker betont. Alle Details sind mit sehr kleinen Radien super scharf umgesetzt. Der Schriftzug Opel ist in den unteren Teil des Rings integriert - wie eine feine Gravur in einem Schmuckstück. Das zeigt deutsche Präzision pur. Wir haben den Blitz dominant in den Vizor integriert und zentral auf dem Heck zum Modellnamen arrangiert", erklärt Opel-Designchef Mark Adams.

Der berühmte Blitz im Kreis ist seit 1963 bei allen Opel-Modellen zu sehen. 1987 wird dieses Design erstmals überarbeitet. Im neuen Jahrtausend folgen weitere Modernisierungen, bei denen der Blitz eine dreidimensionale Form bekommt. Ab 2016 schmückt die Opel-Neuheiten ein Chrom-Blitz.

Das bis heute offizielle Unternehmens-Logo ist seit Sommer 2017 in einem sogenannten "Flat-Design" gestaltet. Zu diesem zweidimensional anmutenden Logo für Werbung und digitale Kommunikation passe der neu gestaltete Blitz für kommende Fahrzeuge nun hervorragend, teilt Opel mit. Mal schauen, bei welchem Modell der neue Blitz als nächstes einschlägt.