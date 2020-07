Kia Sorento: Hybrid-Modelle auf dem Weg nach Europa Die vierte Generation des Kia Sorento steht in den Startlöchern. Große Hoffnungen setzt der Autobauer auf die Hybrid-Version dieses Modells. Die Produktion ist jetzt in der koreanischen Kia-Heimat angelaufen. In dem Werk wird die elektrifizierte Variante auf der gleichen Montagelinie gefertigt wie Diesel und Benziner.

Die ersten Hybrid-Modelle sind für Europa bestimmt, wo der neue Sorento im Herbst 2020 eingeführt wird. Bei uns wird zum Marktstart neben dem Hybrid auch eine Diesel-Version erhältlich sein. Zum Jahresende folgt dann mit dem Sorento Plug-in-Hybrid eine zweite elektrifizierte Variante.

Das SUV-Flaggschiff der Marke wird in Kürze auch im US-Werk in West Point im Bundesstaat Georgia in Produktion gehen. An beiden Standorten wurde zuvor bereits die dritte Sorento-Generation produziert. Kia weist bei dieser Gelegenheit wie immer auf die 7-Jahre-Herstellergarantie hin. Und diese schließe bei Elektro- und Hybridmodellen auch die Antriebsbatterie mit ein, teilt der Autobauer mit.

mid/rlo