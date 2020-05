Kommt ein Tesla Model 3 mit 1126 km Reichweite? Der Tesla Battery Day steht vor der Tür. Vermutlich wird dort die 1-Millionen-Meilen-Akku vorgestellt. Aber auch über ein neues Battery-Pack für das Model 3 wird gemunkelt - eines, das dann für 700 Meilen Reichweite gut sein soll.

Den Nährboden für diese Hoffnung liefert das unten eingebettete Video von Casgains Academy - Stock Market Investing. Darin wird erörtert, dass Tesla beim kommenden Battery Day eine neue, nun eigens produzierte Batterie enthüllt, die hohe Langlebigkeit mit sehr niedrigen Zellkosten und extrem hoher Energiedichte kombiniert. Mit einem solchen Akku könnte Tesla ein Model 3 mit einer Reichweite von etwa 700 Meilen anbieten - umgerechnet stolze 1126 Kilometer. Aber ganz ehrlich: Wir halten diese Zahl für viel zu optimistisch. Gerade, weil das Model 3 ja doch ein eher kompaktes Auto ist und nicht genug physikalischen Platz für wirklich große Batterien bietet. Da wäre wahrscheinlicher, dass Tesla diese neuen Akkus erst einmal in ihren Flaggschiffen wie dem Model X und/oder Model S einsetzt, die ja ohnehin mal wieder eine Frischzellenkur vertragen würden. Man bedenke immerhin: Gerade im Model S stammt ein Großteil der Technik in gewisser Weise nach wie vor aus seinem Einführungsjahr: 2012.

Zum Battery Day selbst: Corona-Krise sei Dank ist auch die Planung dazu gerade etwas in der Schwebe. Elon Musk lies etwa via Twitter wissen, dass es nicht in nächster Zeit als klassisches, lokales Event stattfinden wird, da er dabei einfach eine zu geringer Teilnehmerzahl befürchte. Er stellte als Möglichkeit aber in den Raum, dass das Event quasi "zweigeteilt" werden könnte. In einen digitalen und einen klassisch lokalen Teil.